USA zaniepokojone działaniem Chin. Zdecydowane słowa z Departamentu Stanu i Białego Domu

- Prezydent Biden będzie rozmawiał jutro z prezydentem Xi i jasno wyłoży mu, że Chiny poniosą odpowiedzialność za jakiekolwiek działania podjęte, by wspierać rosyjską agresję — powiedział Blinken. Jak dodał, Chiny "mają szczególną odpowiedzialność", by użyć swoich wpływów i przekonać Rosję do zatrzymania wojny, ale wszystko wskazuje na to, że "idą w przeciwnym kierunku". Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki dodała, że podczas piątkowej rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem prezydent USA Joe Biden ma być "szczery i bezpośredni" w tej kwestii.