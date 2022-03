Przerażający obraz wojny. Mariupol pogrążony w rozpaczy

Dwóch dziennikarzy Associated Press od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę relacjonuje to co dzieje się w Mariupolu. Miasto od kilkudziesięciu dni jest otoczone przez rosyjskich żołnierzy, którzy "powoli wyciskają z niego życie". Przez pewien czas fotoreporterzy AP byli jedynymi zagranicznymi dziennikarzami w tym miejscu i to właśnie oni opisują pogrążone w chaosie i rozpaczy miasto.