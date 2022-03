Królowa brytyjska złamała zasadę neutralności. W symboliczny sposób wsparła Ukrainę

Elżbieta II wsparła Ukrainę. Symboliczny gest monarchy

Tradycja i protokół nakazują, by królowa brytyjska nie wypowiadała się w kwestiach politycznych. Jednak wojna na Ukrainie to sytuacja, wobec której nie sposób tak po prostu milczeć, gdy jest się głową państwa. O tym, czy był to symboliczny pokaz poparcia, źródło królewskie wskazało, że jest mało prawdopodobne, aby był to przypadek.