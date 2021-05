USA. Strzelanina na przyjęciu domowym, są ofiary śmiertelne

Strzelanina w trakcie imprezy w niedzielę Przyjęcie w domu rodzinny w South Jersey (USA) zamieniło się w miejsce krwawej zbrodni. Śmiertelnie postrzelono tam dwie osoby. Na początku informowano o dwunastu rannych, w poniedziałek liczba ta wzrosła do czternastu. Jak przekazała Policja Stanowa z New Jersey, zabito 30-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę. Poszkodowani zaś traili do szpitali.