USA ostrzega przed Rosją. Ujawniono nowe materiały amerykańskiego wywiadu

W materiałach ujawnionych przez "The Washington Post" znalazły się zdjęcia satelitarne z listopada 2021 roku. Pracownicy amerykańskiego wywiadu szacują też, że liczba rosyjskich żołnierzy stacjonujących przy granicy może wzrosną do 175 tysięcy. Wojska okrążają ukraińską granicę i mogą być rozlokowane przy jej północnej i wschodniej części. Gazeta cytuje także członka administracji USA, który twierdzi, że Rosja może dopuścić się aktu agresji wobec Ukrainy wraz z początkiem następnego roku. - Rosyjskie plany przewidują obecność nawet 100 batalionów na granicy, na które składałoby się ok. 175 tys. osób razem ze sprzętem i uzbrojeniem - miał przekazać informator "The Washington Post".