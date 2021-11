Koncentracja rosyjskiej armii. Czy to kolejny etap ataku na Europę?

Po 8 listopada, na rozkaz prezydenta, Gazprom rozpoczął zapełnianie swoich magazynów gazu, co nieco uspokoiło sytuację. Nie jest zapewne przypadkiem, że zbiegło się to z powolną koncentracją wojsk na granicy z Ukrainą. Wielce prawdopodobnym jest, że zarówno konflikt na granicy z Polską, jak i wzmacnianie Okręgów Wojskowych ma na celu wywarcie presji ekonomicznej, a przy okazji wytargować cichą zgodę na dołączenie separatystycznych republik donbaskich do Federacji Rosyjskiej.