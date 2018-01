USA ostro reagują na ustawę o IPN. Piszą do Andrzeja Dudy i apelują o weto

W polsko-izraelski spór właśnie włączyli się amerykańscy kongresmeni. I zrobili to z hukiem. "Wiemy, że Polska strasznie cierpiała pod niemiecką okupacją (...) Trzeba jednak uznać przypadki, gdy Polacy pomagali nazistom w mordowanie niewinnych Żydów" - czytamy w liście.

Grupa kongresmenów wysłała do Andrzeja Dudy list, w którym apelują do prezydenta o zawetowanie nowelizacji ustawy o IPN. Podpisali się pod nim członkowie grupy ds. walki z antysemityzmem: Nita Lowey, Elito Engel, Ted Deutsch, Marc Veasey, Chris Smith, Ileana Ros-Lehtinen oraz Peter Roskam. To zarówno demokraci, jak i republikanie.