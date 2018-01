Prezydent Duda ostro o słowach ambasador Izraela w Warszawie. "Byłem tym zbulwersowany"

- Nie bardzo rozumiem dlaczego reakcja jest tak gwałtowna i tak bardzo nieprzychylna. Byłem zbulwersowany tym, że ambasador Izraela Anna Azari podniosła tę kwestię w czasie obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu - powiedział prezydent w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info.

Zaznaczył, że w projekcie jest bardzo wyraźny przepis, który mówi, że odpowiedzialności nie stosuje się w stosunku do osób prowadzących badania naukowe czy też prowadzących działalność artystyczną. - Jeżeli ktoś fałszuje prawdę historyczną i pomawia Polskę i Polaków, to nam nie wolno się bronić i ustanawiać takich przepisów? Dla mnie ta sytuacja jest zupełnie niepojęta - powiedział Duda.

- Różne gry toczą się na arenie międzynarodowej i niestety, nawet mówiliśmy o tym ostatnio w Davos, bardzo dużo jest dezinformacji, dezinformacji na temat Polski. (…) Tzw. "fake news", to swoista forma narzędzia wojny hybrydowej - wyjaśnił. Dodał, że "teraz przede wszystkim należy spokojnie wyjaśniać sprawę". - Natomiast absolutnie nie wolno się wycofać. Mamy prawo bronić prawdy historycznej - powiedział.

"Nie było żadnego udziału Polski w Holokauście"

- Byli niegodziwi ludzie, którzy sprzedawali za pieniądze swoich sąsiadów, ale to nie naród polski. To nie była żadna zorganizowana akcja. Były za to przypadki podłości, ale były też przypadki oddania życia za sąsiadów Żydów - grzmiał prezydent.