USA. Joe Biden: Władimir Putin nie chce, żebym został prezydentem

Choć wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych dopiero w przyszłym roku, to temperatura sporu politycznego za Oceanem nie chce ostygnąć. Teraz dodatkowo swoją wypowiedzią podgrzał ją jeden z głównych kandydatów w prawyborach Partii Demokratycznej - Joe Biden.

"Są dwie rzeczy, które wiemy na pewno: jedna, to że Władimir Putin nie chce bym był prezydentem (...). A druga to, że prezydent Donald Trump z pewnością nie chce się ze mną mierzyć" - przyznał w rozmowie z Associated Press Joe Biden. Były wiceprezydent, ubiegający się o nominację Demokratów w przyszłorocznych wyborach, prowadzi aktualnie w sondażach.