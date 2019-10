USA. Donald Trump wpadł w furię przez impeachment. "Media są skorumpowane"

To zdecydowanie jeden z najgorszych tygodni prezydentury dla Donalda Trumpa. Amerykański przywódca dał temu upust na konferencji prasowej w Białym Domu. Trump oskarżył Demokratów o zdradę. Media o to, że są skorumpowane. Padły także niecenzuralne słowa.

USA. Prezydent Donald Trump wpadł w szał podczas konferencji (PAP, Fot: PAP/EPA/SHAWN THEW)

Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła rozpoczęcie procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci podejrzewają go o to, że w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim wywierał naciski na Ukrainę ws. nadchodzących wyborów prezydenckich. Republikanowi zależało na wznowieniu śledztwa wobec Joe Bidena (jeden z najpoważniejszych polityków Partii Demokratycznej typowany na prezydenta USA) oraz jego syna Hutnera. Według Pelosi, doszło do "zdrady bezpieczeństwa narodowego". Kilka dni później na jaw wyszła kolejna rozmowa Trumpa, tym razem z australijskim premierem.

Najpierw Trump dał upust emocjom na Twitterze. "Nic nierobiący Demokraci powinni skupić się na budowaniu naszego kraju zamiast marnować czas i energię na pie..nie. Robią to odkąd zostałem w przeważającej mierze wybrany w 2016 r. Znajdźcie lepszego kandydata, będziecie go potrzebować" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA.

Później Trump kontynuował swoją tyradę. Tym razem na wspólnej konferencji prasowej z fińskim prezydentem Saulim Niinisto. Prezydent USA uznał Bidena seniora i juniora za "skorumpowanych". Przewodniczącego Komisji Wywiadu Adama Schiffa nazwał "przebiegłą szumowiną", który "powinien odejść ze stanowiska w hańbie". - Szczerze mówiąc to powinni go prześwietlić pod kątem zdrady - wyznał Trump.

Amerykański prezydent wszedł także w zażartą dyskusję z korespondentem Reutera. - Mówisz do mnie? - spytał rozwścieczony Trump. - Mamy tutaj prezydenta Finlandii, zadaj mu pytanie - kontynuował Republikanin. Dziennikarz jednak nie dawał za wygraną i dopytywał Trumpa o rozwinięcie myśli dot. potencjalnej korupcji rodziny Bidenów.

- Nie bądź nieprzyzwoity. To wszystko jest mistyfikacją. I wiesz czyja to jest wina? Ludzi takich jak Ty - kłamliwych i skorumpowanych mediów. Cały czas to podkreślam. Media w tym kraju są skorumpowane - kontynuował Trump.

Finlandzki prezydent próbował studzić emocje podczas konferencji. Na wstępie Sauli Niinisto relacjonował swoją wizytę w USA. Fiński przywódca pochwalił się zwiedzaniem waszyngtońskich muzeów: Historii Amerykańskiej, Historii Afroamerykanów i Narodowym Indian Amerykańskich. Dodał przy tym, że podziwia demokrację zbudowaną przez USA. "Panie Prezydencie, ma Pan tutaj wielką demokrację. Proszę ją kontynuować" - stwierdził w pewnym momencie.

Podczas wizyty Niinisto doszło także do kuriozalnej sytuacji, co uchwyciły kamery amerykańskich stacji. Podczas spotkania z reporterami w prezydenckim gabinecie w Zachodnim Skrzydle Trump chwalił się dobrymi relacjami z Finlandią. W pewnym momencie stwierdził, że to "szczęśliwy kraj" i dotknął kolana fińskiego przywódcy. Na nagraniu widać, jak Niinisto wzbrania się od dotyku, a także słychać jak mówi "nie dotykaj mnie" w stronę amerykańskiego prezydenta.