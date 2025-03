Dramatyczna sytuacja w Tarnowie. Dzieci bez opieki, rodzice kompletnie pijani

Czworo dzieci zostało pozostawionych bez opieki w domu w Tarnowie w Małopolsce. Rodzice, którzy byli pod wpływem alkoholu, opuścili dom, pozostawiając dzieci same. O sytuacji poinformowały policję osoby trzecie, które przyszły na miejsce i zaopiekowały się dziećmi .

Gdy 32-letni pijany ojciec wrócił do mieszkania, miał ranę ciętą głowy. Wkrótce dołączyła do niego 26-letnia kobieta - matka dzieci. Oboje zostali zatrzymani przez policję, a ojciec trafił do szpitala z powodu obrażeń.