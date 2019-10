USA. Amerykański dziennik ujawnia kuriozalny pomysł Donalda Trumpa

Wypełniona wodą fosa z aligatorami lub wężami, podłączone do prądu kolce zdolne przebijać ludzkie ciało. Taki pomysł na budowę muru na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem miał zaproponować prezydent Donald Trump - ujawnił w środę "The New Times".

USA. Prezydent Donald Trump prezentuje projekt muru na granicy z Meksykiem

Według nowojorskiej gazety 45. prezydent USA miał dodatkowo zasugerować, aby imigrantom nielegalnie przekraczającym południową granicę Stanów Zjednoczonych "strzelano w nogi".

Przypomnijmy: podczas kampanii prezydenckiej jedną z podstawowych obietnic Republikanina była budowa muru. - Problem z Meksykiem jest taki, że ten kraj nie przysyła do nas najlepszych obywateli. Przysyłają ludzi, którzy mają wiele problemów - to oni sprowadzają do USA narkotyki. To są kryminaliści, gwałciciele. Zakładam też, że niektórzy z nich to dobrze ludzie - mówił Republikanin w Trump Tower jeszcze jako kandydat w prawyborach.

W środę "The New York Times" opublikował fragment książki "Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration" autorstwa dwojga dziennikarzy tej gazety: Michaela D. Sheara i Juli Hirschfeld Davis. W jednym z rozdziałów opisano jak w marcu, w tygodniu "pełnym wybuchów gniewu prezydenta i ataków paniki urzędników", Trump postanowił zamknąć całą granicę z Meksykiem. Ostatecznie jednak do togo nie doszło. Wtedy też Republikanin miał ujawnić swój pomysł na dokładną budowę muru. Zdaniem dziennikarzy doradcy i podwładni prezydenta USA poinformowali go m.in., że "strzelanie migrantom w nogi jest nielegalne". Dodatkowo, według "NYT", Trump miał sugerować szefowi amerykańskich celników, żeby "zatrzymał migrantów, bez wyjątków". W razie problemów z prawem, obiecał że go ułaskawi.

Prezydent miał też być bardzo zadowolony z pracy Kirstjen Nielsen, ówczesnej doradczyni ds. bezpieczeństwa narodowego, gdy amerykańska straż graniczna użyła gazu do odstraszania migrantów na granicy.

