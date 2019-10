Donald Trump z kolejnymi problemami. Dziennik pisze o kolejnej rozmowie

Szykuje się kolejny niełatwy tydzień w prezydenturze Donalda Trumpa. Jak ujawnił dziennik "The New York Times" amerykański przywódca w rozmowie z australijskim premierem miał naciskać, aby ten pomógł zebrać materiały dyskredytujące śledztwo ws. ingerencji w wybory.



Według "NYT" Republikanin miał poprosić Australijczyka, by ten pomógł prokuratorowi generalnemu Williamowi Barrowi zebrać materiały obciążające dochodzenie dotyczące prezydenta USA prowadzone przez Departament Sprawiedliwości.

"New York Times" swoje doniesienia oparł na relacji dwóch wysokich rangą urzędników Białego Domu, którzy mają mieć wiedzę o treści tych rozmów. Wcześniej Biały Dom zakwalifikował konwersację jako "poufną".

Rzymskie spotkanie prokuratorów

W sprawie Muellera aktywnie miał działać także Prokurator Generalny USA William Barr. W poniedziałek "The Washington Post" opisał kilka spotkań tego ważnego urzędnika z kierownictwem wywiadów takich krajów, jak Wielka Brytania czy Włochy. Celem tych wizyt miało być również uzyskanie informacji dot. okoliczności śledztwa prokuratora.

Tak miało być chociażby w zeszłotygodniowej podróży Barra do Rzymu. Delegacji towarzyszył John Durnham, prokurator federalny w stanie Connecticut, którzy bada zasadność i przebieg pracy wywiadu w kontekście wyborów prezydenckich w 2016 roku. "WP" podkreśla, że Barr zwrócił się do Włochów z prośbą o pomoc Durhamowi.

USA. Impeachment Donalda Trumpa

Przypomnijmy: w środę Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła rozpoczęcie procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci podejrzewają go o to, że wywierał naciski na Ukrainę ws. nadchodzących wyborów prezydenckich. Według Pelosi, doszło do "zdrady bezpieczeństwa narodowego".