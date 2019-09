Impeachment Donalda Trumpa? Biały Dom publikuje zapis rozmowy

Biały Dom ujawnił w środę szczegóły rozmowy telefonicznej prezydenta Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Dialog między przywódcami wywołał wielki skandal za oceanem, a Demokraci chcą usunąć prezydenta USA ze stanowiska.



Do rozmowy między politykami doszło 25 lipca, jednak dopiero niedawno sprawa wyszła na światło dzienne. Trump miał poprosić Zełenskiego o rozpoczęcie śledztwa ws. jego konkurenta z Partii Demokratycznej - Joe Bidena. Syn tego polityka pracował dla ukraińskiego potentata gazowego. Według doniesień medialnych Trump podczas rozmowy miał zagrozić wstrzymaniem amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, jeśli takie śledztwo formalnie nie zostanie wszczęte.

W środę Biały Dom postanowił ujawnić szczegóły rozmowy dwóch liderów. Są to jedynie notatki urzędników, którzy przysłuchiwali się dyskusji między Trumpem a Zełeńskim. Podczas rozmowy Republikanin wspomina, że były wiceprezydent USA lobbował w 2016 roku, aby zwolnić prokuratora generalnego Wiktora Szokina.

To właśnie jego biuro rozpoczęło dochodzenie ws. Bursimy - firmy zajmującej się gazem ziemnym, w której Hunter Biden był członkiem zarządu. Zachodni politycy wzywali do zwolnienia Szokina z przekonania, że nie działa on na rzecz ograniczenia korupcji na Ukrainie.