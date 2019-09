Donald Trump i impeachment. Demokraci zaczynają procedurę

Stany Zjednoczone. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła rozpoczęcie procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Powód? Demokraci podejrzewają go o to, że wywierał naciski na Ukrainę ws. nadchodzących wyborach prezydenckich.

Donald Trump i impeachment. Demokraci zaczynają procedurę

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi argumentuje swoją decyzje tym, że p.o. obowiązki dyrektora amerykańskiego wywiadu Joseph Maguire nie chce udostępnić Kongresowi informacji przekazanych przez przedstawiciela wywiadu. Ujawnił w skardze złożonej u przełożonych, że Donald Trump miał odbyć telefoniczną rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump miał wywierać na niego naciski, wstrzymując amerykańską pomoc finansową wartą 400 mln dolarów.

Pojawiły się również zarzuty, że prezydent USA wstrzymał finansową pomoc wojskową dla Ukrainy. Powodem miało być zmuszenie władzy do wszczęcia śledztwa przeciw synowi byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on zostanie kandydatem Demokratów w nadchodzących wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2020 r.

Według Pelosi, doszło do "zdrady bezpieczeństwa narodowego".

Sprawę skomentował sam zainteresowany. "To polowanie na czarownice!" - napisał Donald Trump na Twitterze. Podkreślił również, że nigdy nie widział transkrypcji wspominanej rozmowy telefonicznej.

Trump zaprzeczył jakoby miał wstrzymywać pomoc dla Kijowa z powodu nadchodzącej kampanii. Tłumaczył, że zrobił to, ponieważ niesprawiedliwe jest to, że tylko USA pomagają Ukrainie, w przeciwieństwie do Europy.

"Taki ważny dzień w Narodach Zjednoczonych, tyle pracy i tyle sukcesów, a Demokraci z rozmysłem musieli to zniszczyć i poniżyć kolejnym polowaniem na czarownice" - napisał prezydent USA na Twitterze. "Czy możecie w to uwierzyć?" - dodał.

Donald Trump ma kłopoty? Jak wygląda procedura impeachmentu?

Co oznacza decyzja Nancy Pelosi o rozpoczęciu formalnego dochodzenia ws. impeachmentu Donalda Trumpa? Sześć komisji będzie gromadzić materiały w celu przedstawienia materiałów dowodowych wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych komisji sądownictwa Izby Reprezentantów.

Impeachment rusza wtedy, gdy Izba Reprezentantów przygotowuje akt oskarżenia przeciwko głowie państwa. Akt najpierw sporządzają kongresowe komisje, a potem głosuje nad nim cała izba niższa. Jeśli zostanie przyjęty, następnie trafia do Senatu USA. Tam odbywa się rozprawa przeciwko głowie państwa. Warto jednak zauważyć, że jeśli akt dojdzie do Senatu to ma małe szanse na uprawomocnienie, gdyż izba ta jest kontrolowana przez Republikanów.

Jak szacuje CNN, za impeachmentem prezydenta Trumpa opowiada się 161 z 235 przedstawicieli Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, która liczy 435 osób.