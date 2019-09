Donald Trump przyznał: rozmawiałem z prezydentem Ukrainy o Bidenie i jego synu

Donald Trump przyznał w niedzielę, że w trakcie lipcowej rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim wspomniał o byłym wiceprezydencie USA Joe Bidenie i jego synu. Miał o nich mówić - jak przyznał - w kontekście zwalczania korupcji na Ukrainie.

Według Trumpa Zełenski powiedział mu, że zdoła pozbyć się z kraju korupcji. - Powiedziałem, że byłoby to wspaniałe. Mieliśmy świetną rozmowę. Rozmawialiśmy na wiele tematów - tłumaczył Trump.

Po przylocie do Teksasu Trump stwierdził jednak, że zajmie się ujawnieniem szczegółów lub transkrypcji rozmowy. Podkreślił jednak, że zagraniczni przywódcy nie chcą, aby takie rzeczy były upubliczniane.

Agencja AP podała, powołując się na anonimowego urzędnika znającego treść rozmowy, że Trump wzywał Zełenskiego do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Huntera Bidena, syna byłego wiceprezydenta, jednak nie szantażował go groźbą obcięcia pomocy dla Ukrainy.

Przyznanie się Trumpa do tego, że rozmawiał z Zełenskim o Bidenie i jego synu, podsyciło wezwania Demokratów do wszczęcia postępowania w sprawie impeachmentu w Kongresie. Nawet Adam Schiff, wpływowy szef komisji wywiadu izby niższej Kongresu, który do tej pory był przeciwny uruchomieniu tej procedury, stwierdził, że Trump mógł „przekroczyć Rubikon”.