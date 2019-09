Donald Trump złożył ofertę nie do odrzucenia? Prezydent Zełenski w trudnej sytuacji

Albo Ukraina zainicjuje śledztwo ws. jego oponenta politycznego, albo może - "ofertę" o takiej treści miał złożyć amerykański prezydent Donald Trump swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi. Obaj są w coraz głębszych tarapatach.

O co chodzi w ukraińskiej sprawie Bidena

Giuliani i Trump twierdzą, że za sprawą nacisków amerykańskich dyplomatów - w tym samego Bidena - Kijów zdymisjonował prokuratora generalnego Wiktora Szokina i wymógł, by jego następca umorzył śledztwo ws. Huntera Bidena. Ale większość ekspertów uważa to za "dętą" aferę. Choć amerykańska interwencja faktycznie przyczyniła się do dymisji Szokina, to jego dymisji domagali się niemal wszyscy - ze względu na powszechne podejrzenia o korupcję.