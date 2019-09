Aleksander Kwaśniewski: Sprawa syna Bidena jest dęta. Polski wątek ukraińskiej afery Trumpa

- Nie boję się żadnego śledztwa, bo spółka, w której radzie zasiadam jest zarządzana przejrzyście i profesjonalnie - mówi WP były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ukraińska spółka Burisma jest w centrum afery, która wybuchła w Waszyngtonie i może zakończyć się impeachmentem prezydenta Trumpa.

Kiedy Donald Trump naciskał na ukraińskiego prezydenta, by wszczął śledztwo w sprawie swojego politycznego oponenta, jego celem był Hunter Biden, syn byłego wiceprezydenta i obecnie głównego rywala w wyścigu o prezydenturę. Ale gdyby Kijów uległ naciskom, rykoszetem sprawa mogłaby uderzyć w innego byłego prezydenta: Aleksandra Kwaśniewskiego .

Wszystko za sprawą spółki Burisma Holdings, największej prywatnej firmy gazowej na Ukrainie, należącej do oligarchy Mykoły Złoczewskiego. Kwaśniewski i Biden zasiedli w radzie dyrektorów spółki w 2014 roku; Biden zrezygnował w ubiegłym roku, były polski prezydent swoją funkcję sprawuje do dziś.

Pralnia oligarchy?

Skąd wynikają kontrowersje wokół Burismy? Nie ma żadnych dowodów, by Biden i Kwaśniewski robili coś niezgodnego z prawem. Ale obaj oskarżani są o to, że dali swoje nazwiska, by podnieść reputację bardzo podejrzanej spółki.