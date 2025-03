Deszcz i burze podzielą Polskę. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej

Nie wszędzie w Polsce ma padać. Na Pomorzu Zachodnim deszcz nie powinien wystąpić. W innych regionach możliwe są punktowe, niezbyt liczne opady. Temperatury będą się wahać od 8-10 st. C nad morzem oraz na Warmii, Suwalszczyźnie i Podlasiu, do 12-14 st. C w większości regionów, a 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Temperatura na południu nie spadnie poniżej 2-4 st. C, a w Małopolsce i na Podkarpaciu do 6 st. C. W innych regionach odnotujemy ok. -2/1 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny.