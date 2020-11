USA. Joe Biden formuje rząd. W gabinecie pojawia się polski wątek

Longin Pastusiak w rozmowie z WP przypomniał swoje własne doświadczenia z Demokratą. - Joe Biden bywał wielokrotnie w Polsce i tak się złożyło, że razem w zgromadzeniu parlamentarnym NATO obaj reprezentowaliśmy nasze kraje. Bardzo się tam zaprzyjaźniliśmy, mieliśmy bardzo dobrą współpracę. Wizyty w Polsce były bardzo owocne. On lubi Polskę i mam nadzieję, że doprowadzi do poprawy wzajemnych stosunków. Ale to zależy w dużym stopniu od stanowiska polskiego rządu, który tak jednoznacznie związał się głęboko z Partią Republikańską - mówi amerykanista.

Joe Biden formuje rząd. Przyszły sekretarz stanu ma związki z Polską

Wpisy Donalda Tuska. Paweł Kukiz komentuje

- Antony Blinken będzie przypominał swoją historię rodzinną, jeśli odwiedzi Polskę, ale nie ma co liczyć na sentyment. Z punktu widzenia politycznego to nie będzie miało znaczenia - mówi prof. Longin Pastusiak.

Joe Biden formuje rząd. Prof. Longin Pastusiak zwraca uwagę na pewien problem

- Te osoby są niezwykle doświadczone i kompetentne. Pytanie tylko, czy obejmą te stanowiska, bo decyzja zależy od Senatu. To właśnie tam zapadnie decyzja po przesłuchaniach, a obecnie większość w tej izbie stanowią republikanie, którzy już zgłaszają wobec nich uwagi. Nie możemy też zapominać, że pozostały dwa fotele do obsadzenia w Senacie (do wyborczej dogrywki dojdzie na początku stycznia w Georgii). Jeśli zwycięzcy w wyborach okażą się Demokraci, to będzie patowa sytuacja 50:50. Wtedy głos decydujący będzie miała wiceprezydent USA Kamala Harris - tłumaczy wybitny amerykanista.