USA. Donald Trump otwiera "biuro byłego prezydenta" na Florydzie

Decyzja ws. biura zapadła w tym samym dniu, kiedy Izba Reprezentantów Kongresu USA przekazała do amerykańskiego Senatu formalny akt impeachmentu. Chodzi o podżeganie do powstania, które Trump miał wygłosić w przemówieniu do swoich zwolenników. To doprowadziło do ataku na Kapitol, w którym zginęli ludzie. Proces ma się rozpocząć dziewiątego lutego.