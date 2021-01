USA. Impeachment Donalda Trumpa. Nowe informacje

Obostrzenia znikną wraz ze szczepieniami? Gowin: to na pewno będzie bodziec

USA. Impeachment Donalda Trumpa. Co mu grozi?

By uznać Trumpa za winnego potrzeba 67 głosów przy obecności wszystkich stu senatorów. Oznacza to, że do 50 Demokratów będzie musiało dołączyć 17 Republikanów. Na razie co najmniej piątka deklarowała, że jest gotowa zagłosować przeciw Trumpowi. Możliwe, że w tej grupie znajdzie się szef Republikanów w Senacie Mich McConnell.