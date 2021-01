Władimir Putin na emeryturze? Polityk ujawnił swoje plany

Podczas poniedziałkowego czatu Władimir Putin komentował weekendowe strajki, które przetoczyły się przez wiele miast w Rosji. Polityk odniósł się także do filmu zamieszczonego przez Aleksieja Nawalnego, na którym mogliśmy zobaczyć willę, która ma należeć do Putina. Ten przyznał, że wszystko w nagraniu było zmyślone, a on oraz jego najbliżsi nie są właścicielami potężnego pałacu.