USA chce wycofywać wojsko z Niemiec. Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem?

Koronawirus przerwał wizyty zagranicznych przywódców w Białym Domu. Jedną z pierwszych osób, która po przerwie wywołanej pandemią ma być gościem Donalda Trumpa, może być prezydent Andrzej Duda - podaje politico.com. Na razie trwają rozmowy urzędników w tej sprawie. Gdyby do wizyty doszło, to zbiegłaby się w czasie, gdy prezydent USA ogłosi wzrost amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jednym z tematów rozmów ma być właśnie "Fort Trump" .

Donald Trump wycofuje wojsko z Niemiec, chce się spotkać z Andrzejem Dudą

Na początku czerwca Trump nakazał Pentagonowi wycofanie z Niemiec prawe 10 tys. amerykańskich żołnierzy . Część z nich ma trafić właśnie do naszego kraju. Potencjalne spotkanie Dudy i Trumpa budzi zdziwienie obserwatorów w Stanach Zjednoczonych. W Polsce odbywają się bowiem wybory prezydenckie. Były ambasador USA w naszym kraju podkreśla, że Duda ma sporą konkurencję.

- Jeśli doszłoby do wizyty, to USA byłoby postrzegane jako gracz, który wpływa na wybory w Polsce. To nie jest dobry pomysł - uważa Daniel Fried. Komentatorzy zwracają uwagę na bliźniacze sytuacje, jak z przywódcą Wenezueli Juanem Guaido, izraelskim premierem Bejaminem Netanjahu czy prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro.