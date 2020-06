Fort Trump jednak powstanie w Polsce? Ambasador USA Georgette Mosbacher zdementowała informacje, że projekt ten upadł

Fort Trump jednak powstanie w Polsce?

W czwartek, Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, zareagowała w mediach społecznościowych na pojawiające się od pewnego czasu informacje o rezygnacji z planów powstanie Fort Trump w Polsce. Odniosła się ona do takich właśnie doniesień agencji Reuters. "Kolejne nieprawdziwe informacje! Negocjacje idą zgodnie z planem! Ich efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja Prezydenta Donalda Trupa i prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Więcej informacji wkrótce" - napisała Georgette Mosbacher.

Bomba w mediach wybuchła w tej sprawie po informacjach agencji Reuters, która napisała, że projekt powstania Fortu Trump w Polsce jest już nieaktualny. Doniesienia te podchwyciły momentalnie media polskie. Według tych informacji między stroną Polską a amerykańską było wiele kwestii spornych. Władze polskie chciały przeznaczyć na ten cel 2 mld dolarów, co miało być za małą sumą dla Waszyngtonu.

Spór dotyczył też lokalizacji. Warszawa chciała go umieścić w pobliżu wschodniej granicy Polski, Amerykanie z kolei myśleli o zachodniej części kraju. Poza tym władze USA domagały się wzmocnionego immunitetu prawnego dla amerykańskich żołnierzy. W praktyce oznaczałoby to, że nie będą oni odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwościowi. Polska nie chciała się na to zgodzić.