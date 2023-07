Uratowali konającego psa. Policjanci przeszukali ich domy

Pracownicy DIOZu na mocy ustawy o ochronie zwierząt postanowili odebrać skrajnie zaniedbanego psa w podeszłym wieku, który od około czterech lat nie jest w stanie chodzić oraz cierpi na nowotwór. Do sierści przemęczonego zwierzęcia przyklejone były odchody, które utworzyły twardą skorupę. Policja, mimo to nie widziała podstaw do zabrania stamtąd psa.