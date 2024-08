Upalna temperatura. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda na początek roku szkolnego. W całym kraju upał

Upał ma towarzyszyć nam jeszcze w kolejnym tygodniu. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w poniedziałek 2 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego temperatura wyniesie do 32 stopni. We wtorek za to słupki termometrów osiągną nawet do 37 stopni Celsjusza. W środę powinny zatrzymać się na 36 stopniach.