Idzie jesień, co z upałami? Wiadomo, jaki będzie początek września

Co dalej z weekendem? Okazuje się, że ten nie będzie aż tak gorący - choć wciąż ciepło będzie na wschodzie Polski - aż do 27 st. C, w niektórych regionach Polski temperatura spadnie poniżej 20 st. C. Podobnie będzie w niedzielę - wówczas najcieplej będzie na południu - do 24 st. C.