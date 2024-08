Niebezpieczna pogoda. Ostrzeżenia III, II i I stopnia

Ostrzeżenie II stopnia przed upałami IMGW wydał dla powiatów: włodawskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego, leżajskiego, łańcuckiego, przeworskiego, tomaszowskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego, a także dla Chełma, Zamościa i Przemyśla.

W powiatach objętych ostrzeżeniami przewiduje się upały, których temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 st. C do 32 st. C. Ostrzeżenia przed upałem II stopnia obowiązują od godz. 12 w sobotę do godz. 19 we wtorek.

Ale nie tylko upał ma być niebezpieczny. Uwaga również na burze. Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obejmują powiaty: nowotarski i tatrzański w woj. małopolskim.

W powiatach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, od 20 mm do 30 mm, oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Ostrzeżenia przed burzami I stopnia obowiązują od godz. 12 w poniedziałek, do godz. 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia przed wezbraniem rzek

W poniedziałek nadal obowiązują wydane w niedzielę ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów alarmowych w zlewni Orla. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Można spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Wydano również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Ostrzeżenia zostały wydane dla województwa małopolskiego i dotyczą zlewni: zlewnia górnej Skawy, górnej Raby, górnego Dunajca oraz Czarnej Orawy.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.

Aktualne pozostają również wydane przez IMGW od końca czerwca liczne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Koncentrują się one przede wszystkim we wschodniej części Polski i obowiązują do odwołania.