Unikniemy lockdownu? Prof. Horban zaskakuje

Czy powrót dzieci do szkoły i nauki stacjonarnej będzie stanem na dłużej? Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że może "dać gwarancję" na najbliższe dwa miesiące. A co na to Rada Medyczna przy premierze? - Plany a gwarancja to są dwie różne rzeczy. Wydaje się, że uda nam się, przy tym poziomie wyszczepienia, uniknąć lockdownów lub przynajmniej tak olbrzymich obostrzeń, jakie mieliśmy rok temu - tłumaczył prof. Andrzej Horban w programie "Newsroom" WP. Jak podkreślił ekspert, trzymanie dzieci przez kolejny rok w domach na zdalnych nauczaniu "zaczyna wyglądać na horror". - To działania niepotrzebnie traumatyzujące młode pokolenie, bo jednak szkoła ma swoje zalety i z lekkim zdziwieniem widzimy, że dzieci z radością poszły do szkoły po tej przerwie - stwierdził prof. Horban.