Świat zachwyca się "superowocem" z Polski

Korzyści dla zdrowia

Duże amplitudy temperatur sprawiają, że owoce jagodowe mają intensywne wybarwienie i są bogate w polifenole. To sprawia, że są one szczególnie wartościowe dla zdrowia. W porównaniu do innych produktów spożywczych owoce jagodowe wyróżniają się jako jedne z najbogatszych źródeł tych związków.