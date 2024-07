Anomalie w pogodzie. Synoptycy już wiedzą, co nas czeka w sierpniu

W piątek zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie we wschodnich województwach miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu. Wysokość opadów na północnym wschodzie wyniesie do 15 mm. Temperatura maksymalna przeważnie od 24 st. C do 27 st. C, na północy i w dolinach karpackich od 19 st. C do 23 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny.