"Ułamek wartości". Pozywają Orlen ws. przejęcia Lotosu

- To wygląda tak, jakbyśmy dotowali największą spółkę paliwową na świecie, oddając jej za ułamek wartości coś co tworzono w Gdańsku przez dziesięciolecia - mówi ekonomista. Dodaje, że Saudi Aramco to gigant paliwowy o wartości rynkowej dwieście razy większej od Orlenu i to po połączeniu z Lotosem. - Ta sprawa wymaga skrupulatnego wyjaśnienia przez niezależny sąd - dodaje dr Wieczorek.