"Wiadomości" o wpadce Tuska. "Wreszcie powiedział prawdę"

- Prawda to obok pracy kolejna rzeczywistość, do której Tusk ma stosunek raczej względny - mówi Nowina Konopka. "Wiadomości" przypomniały archiwalną wypowiedź Tuska, który mówi, że "nie wybiera się do Brukseli", a także podsłuchaną rozmowę Pawła Grasia, rzecznika rządu PO-PSL z ówczesnym szefem PKN Orlen, którym był Jacek Krawiec. - Bardzo kusząca sprawa nie? Bo to jednak idziesz w zupełnie inną stronę k***a, odseparowujesz się od tego planktonu, od tego syfu, k***a, jesteś dużym misiem - padło w podsłuchanej rozmowie.