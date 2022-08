Nagrał piosenkę z pasków "Wiadomości". Teraz zrobił to z "HiT-em"

Po fali oburzenia minister edukacji Przemysław Czarnek przyznał, że "fragment z podręcznika do historii i teraźniejszości mógłby rzeczywiście zniknąć". Przemysław Czarnek zapewnił, że w podręczniku do HiT "nie ma słowa" o metodzie in vitro. - Sprawdziłem ten fragment (...). Usłyszałem z ust Donalda Tuska, że rzekomo Czarnek wpisał fragment dotyczący in vitro, które mają być niekochane. Skandal niebywały - uznał. Stwierdził, że z komentowanego fragmentu wynika, że "są laboratoria na świecie, jak w Chinach, zajmujące się hodowlą ludzi". Zdaniem ministra dyskusja na temat podręcznika została "skrzywiona" do tego stopnia, że ten fragment "mógłby rzeczywiście zniknąć".