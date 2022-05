Ukraińskie służby polują na kolaborantów. Ci są gotowi do zdrady za jedyne 75 zł

Wojna w Ukrainie. Zdrajca podawał współrzędne Rosjanom za 75 zł

Niektórzy z podejrzanych to klasyczni infiltratorzy: to obywatele rosyjscy, którzy przybyli do Donbasu na początku wojny i udają lokalnych mieszkańców. Inni to sympatycy polityczni. Większość kolaborantów, jak twierdzi agent SBU - Sierhij, który kierował zatrzymaniem podejrzanego mężczyzny w Słowiańsku, szpieguje dla pieniędzy.