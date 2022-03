Ukraiński bohater z Wyspy Węży na wolności. Autor słynnych słów odznaczony

To jeden z bohaterów z Wyspy Węży. Wojskowy Roman Hrybow, autor słynnych słów "rosyjski okręcie wojskowy, p...... się", wrócił z rosyjskiej niewoli. Ukrainiec został okrzyknięty legendarnym wojskowym, dzięki postawie oporu i słowach wypowiedzianych do członków załogi rosyjskiego okrętu, który ostrzelał wyspę. 29 marca Roman Hrybow został odznaczony za swoje czyny i obronę Wyspy Węży. 19 marynarzy, w tym Hrybow, zostało uwolnionych w ramach wymiany więźniów ze stroną rosyjską. Niewielka Wyspa Węży na Morzu Czarnym została zaatakowana 24 lutego, w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji. Nagranie ze słynnej wymiany zdań między wojskowymi obu stron trafiło do sieci i błyskawicznie zyskało popularność. Ich autor jest teraz dumny z powrotu do ojczyzny.