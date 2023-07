Ukraiński atak na Krym. Ujawnili skalę strat

- To są nasze legalne cele, uderzanie w nie zmniejszy zdolność Rosjan do walki i pomoże uratować życie wielu Ukraińców - powiedział Reznikow. Zapytany, czy celem sił ukraińskich jest całkowite wyłączenie mostu z użytkowania, przyznał, że tak. - To normalna taktyka, aby zakłócić logistykę wroga, powstrzymać możliwości transportu amunicji, paliwa, żywności itd. Dlatego użyjemy tej taktyki - powiedział.