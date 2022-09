Ukraińcy znów to zrobili. Ukradli Rosjanom kolejny czołg

Ukraińcy zdobywają rosyjski sprzęt bez walki

Co najmniej kilka rosyjskich pojazdów zostało przejętych przez wojska Ukrainy oraz cywilów, którzy nierzadko narażali własne życie, by osłabić wojska nieprzyjaciela. Do niesłychanej sytuacji doszło na południu kraju nieopodal Chersonia już w pierwszych dniach wojny. Romowie ukradli rosyjski czołg we wsi Lubimowka. Miejscowość znajduje się nad brzegami Dniepru pod miastem Kachowka w obwodzie chersońskim.