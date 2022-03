Wielka radość Ukraińców. Zdobyli rosyjski czołg koło Charkowa

Od początku wojny, według publikowanych przez Ukraińców danych, Rosjanie stracili już około 220 czołgów i ponad 900 transporterów opancerzonych. Agresor ma również problem z zaopatrzeniem, który z każdym dniem trwania działań wojennych daje się coraz mocniej we znaki. Porzucony sprzęt pada często łupem cywili, jest celowo niszczony, by Rosjanie nie mogli go ponownie użyć, lub trafia do oddziałów ukraińskich.