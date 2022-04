Ukraińcy wracają do domu. Na granicach długie kolejki

Znów kolejki na granicy

To kolejny dzień z rzędu, kiedy więcej osób wyjechało na Ukrainę, niż dotarło do Polski przez przejścia w regionie. W środę ponad 11,4 tys. osób wyjechało na Ukrainę, podczas gdy do Polski przyjechało 8,2 tys. osób. W czwartek na Ukrainę wyjechało 11,1 tys. osób, a 7,9 tys. osób przyjechało do Polski.