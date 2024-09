Taktyka sprzed 100 lat skuteczna na Rosjan. Co robią Ukraińcy?

Obecnie, po ponad 100 latach, Ukraińcy czerpią z tych doświadczeń pełnymi garściami i dostosowują do tego posiadane jednostki i współczesną technologię. W przeciwieństwie do Rosjan, którzy nie potrafili wykorzystać tego rodzaju broni, choć mają ogromne doświadczenie w działaniach na wodach śródlądowych: do dziś na potężnych rzekach azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, posiadają flotylle rzeczne i mają opracowaną doktrynę ich użycia. Jednak na Dnieprze nie radzą sobie najlepiej.