Trafione-zatopione. Rosja musi porzucić marzenia o desancie na Odessę

Możliwości drastycznie stopniały

Dziś zdziesiątkowana flota desantowa jest wykorzystywana do dostarczania zaopatrzenia na Krym, bo to, co z niej zostało, wystarczyłoby do przetransportowania zaledwie brygady piechoty z nielicznym wsparciem wozów bojowych. W dodatku przed przeprowadzeniem operacji na tak dalekim zapleczu Rosjanie musieliby najpierw ponownie zdobyć Chersoń, aby uzyskać połączenie lądowe z wysadzonym desantem. W innym przypadku brygada, jeśli komuś przyszłoby do głowy ją wysyłać, zostałaby odcięta i skazana na zniszczenie.