Ukraińcy nie są wdzięczni za pomoc? "Nie ma pamięci"

Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, która udzieliła Ukrainie pomocy wojskowej po rosyjskiej inwazji. Jak mówił "gdy Niemcy mówili o hełmach, my wysłaliśmy czołgi". - Doszło do sytuacji w której ze strony Ukrainy nie ma już pamięci o tej pomocy - oświadczył Kosiniak-Kamysz. - Sprawa pomocy militarnej to kwestia i człowieczeństwa i naszego bezpieczeństwa, ale kwestie gospodarcze czy historyczne muszą być wyjaśnione - oświadczył. - Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, nie będzie mojej zgody, jeżeli nie rozwiąże sprawy Wołynia - dodał polityk.

