Mychajło Podolak podczas rozmowy z dziennikarzem stacji telewizyjnej bTV odniósł się do czwartkowej wypowiedzi prezydenta Bułgarii. Radew zaapelował do rządu w Sofii, by zablokował w przyszłości ewentualne wsparcie militarne Ukrainy. Jego zdaniem "należy wznowić wszelkie wysiłki dyplomatyczne, by szukać pokojowego rozwiązania konfliktu." Bułgarski prezydent podkreślił, że Moskwa "wielokrotnie deklarowała już, że jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji i rozmów pokojowych", o ile Ukraina odda część zajętego podczas brutalnej inwazji terytorium.