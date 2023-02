Rosja grozi Japonii. "Podejmiemy działania odwetowe"

Tokio intensywnie modernizuje swój potencjał wojskowy. Według wiceszefa rosyjskiego ministerstwa jest to równoznaczne z "nasileniem niebezpiecznych działań" kraju w pobliżu granic Rosji. Rudenko w swojej wypowiedzi odniósł się też do ćwiczeń wojskowych Japonii i USA. - W tym zakresie wielokrotnie kierowano zdecydowane protesty do strony japońskiej drogą dyplomatyczną - podkreślił.