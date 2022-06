Ukraina uruchomi specjalny system informacyjny. Zełenski o "księdze katów"

- Są to konkretne fakty dotyczące konkretnych osób, które są winne określonych brutalnych zbrodni na Ukraińcach. I taka "księga katów" jest jednym z fundamentów odpowiedzialności nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych - żołnierzy okupanta, ale także ich dowódców. Ci, którzy wydawali rozkazy. Ci, którzy umożliwili wszystko, co robili w Ukrainie. W Buczy, w Mariupolu, we wszystkich naszych miastach, we wszystkich społecznościach, do których dotarliśmy - dodał Zełenski.