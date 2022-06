"Absolutnie heroiczna obrona Donbasu". Zełenski: Rosjanie już o tym wiedzą

Jednocześnie, jak poinformował prezydent, dzięki mocom wytwórczym dostępnym na Ukrainie będzie robione wszystko, by zwiększyć możliwości eksportu energii elektrycznej, co zwiększy nie tylko wpływy dewizowe, ale dzięki przystąpieniu Ukrainy do zjednoczonej sieci energetycznej Europy pozwoli na stabilizację sytuacji energetycznej w krajach sąsiednich, a tym samym ich uniezależnienie się od rosyjskich źródeł energii.