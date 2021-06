Ukraina. Tragedia na wycieczce szkolnej. Uczeń wpadł do wodospadu

W trakcie wycieczki jednej z lwowskich szkół doszło do wstrząsającego wypadku. Z relacji świadków wynika, że jeden z uczniów podszedł za blisko wodospadu, po czym poślizgnął się i wpadł do wody. Chłopiec zginął. W wyniku tej tragedii ucierpiała również jedna nauczycielka, która dostała ataku serca oraz nauczyciel, który próbował uratować chłopca. Oboje trafili do szpitala.