Makowski: Polski Ład jako socjalny "polski sen". PiS chce zbudować nową klasę średnią [ANALIZA]

Problem polega na tym, że na razie widzimy obietnice, do spełnienie których potrzeba więcej niż 100 dni i 10 ustaw. Od skuteczności rządu we wdrażaniu Polskiego Ładu będzie zależał nie tylko sukces wyborczy PiS-u, ale również kształt naszego państwa na - przynajmniej - najbliższą dekadę. To bardzo wysoka stawka. Osobne pytanie brzmi: co w tym czasie jako kontrpropozycję ma do zaoferowania opozycja?